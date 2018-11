Brexit ameaça a maioria dos clubes da liga inglesa

Premier League terá de alinhar com a política nacional. Saída da União Europeia trará maiores restrições à contratação de jogadores europeus.

O dia de terça-feira trouxe novidades importantes quanto à saída do Reino Unido da União Europeia e em particular às implicações que tal ato poderá ter no futebol inglês. Se ao fim da tarde foi anunciado pelo governo britânico a existência de um acordo com a UE quanto ao texto que regulamentará o Brexit - que desde logo espoletou uma série de reações negativas, especialmente da oposição ao governo liderado por Theresa May -, logo pela manhã, através das páginas do prestigiado diário "The Times", ficava a conhecer-se o plano da federação de futebol inglesa (FA) para lidar com - e contribuir para - a saída e o fim da livre circulação de trabalhadores comunitários: redução do número de jogadores estrangeiros nas equipas da Premier League para menos de metade, isto é, um máximo de 12 num plantel de 25. A medida será proposta amanhã pela FA aos clubes do principal campeonato e a coincidência temporal com as grandes decisões gerais do Brexit - o texto ontem aprovado será hoje apreciado pelo parlamento britânico - permite até especular quanto ao timing desta notícia. Pressão política? Seja como for, e de acordo com o referido jornal, a intenção da FA é apresentar esta ideia à Premier League, que terá forçosamente de a aceitar.

O que implica, então, esta mudança no limite de estrangeiros das equipas da Premiership? Desde logo a redução do limite atual de 17 estrangeiros em plantéis de 25 elementos para 12, ou seja, menos de metade. Os jogadores ingleses, ou melhor, formados localmente, terão de passar do atual mínimo de oito para serem a maioria (mínimo de 13), sendo que estes não são forçosamente ingleses mas terão de ter estado inscritos um mínimo de três épocas até aos 21 anos em clubes ingleses. O português Rui Fonte, que está emprestado ao Lille pelo Fulham, é considerado como sendo formado localmente em Inglaterra, onde esteve entre os 16 e os 19 anos.

Uma análise aos 20 plantéis inscritos no início da temporada na liga inglesa revela a dimensão do desafio que espera os clubes ingleses caso este projeto avance - neste momento, apenas sete cumprem o limite de 12 estrangeiros que, não deverá, no entanto, entrar em vigor antes de 2020. São eles Bournemouth, Burnley, Cardiff, Crystal Palace, Everton, Southampton e o Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo e que tem sete portugueses entre os 12 estrangeiros de um plantel de 19 elementos. Ou seja, respeita o limite.

Fora da futura lei estão os grandes de Inglaterra - Arsenal (17 estrangeiros), Chelsea (16), Liverpool (16), Manchester City (17), Manchester United (14) e Tottenham (17).

É claro que haverá contratos a terminar até à época 2020/21, mas a tarefa que se afigura não será nada fácil, sobretudo se levarmos em conta que nos atuais plantéis há uma maioria (58,7 por cento) de jogadores estrangeiros, isto é, não formados localmente em Inglaterra.