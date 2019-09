Bressan regressa ao Brasil doze anos depois

Médio que jogou no Rio Ave e, nas últimas três épocas, no Chaves, assinou pelo Cuiabá, da série B do Brasil.

Doze anos depois, Bressan está de regresso ao Brasil, O internacional bielorruso, que nas últimas três épocas jogou no Chaves e também representara o Rio Ave, em 2014/15 e 2015/16, assinou pelo Cuiabá, clube da série B do Brasil.



Com 30 anos, Renan Bressan formou-se no Atlético Tubarão, saiu do Brasil em 2007 para jogar no Gomel, da Bielorrússia, tendo mudado em 2010 para o BATE Borisov, onde fez 20 golos e 40 jogos em três épocas. Bressan naturalizou-se bielorrusso, fez 29 jogos e três golos pela seleção da Bielorrússia, um dos quais contra o Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Pelo Bate Borisov, participou na Liga dos Campeões, em 2011/12 e 2012/13, marcando nos jogos Paris Saint-Germain, Milan e Bayern de Munique.

Depois do BATE Borisov, representou o Spartak Vladikavkaz, da Rússia, e nas duas épocas em que representou o Rio Ave fez 67 jogos e oito golos. Transferiu-se em 2016/17 para o APOEL, do Chipre, ingressando em janeiro de 2017 no Chaves. No clube flaviense, apontou 11 golos em 81 jogos.

Bressan já começou a treinador com o plantel do Cuiabá, que se prepara para o jogo de quarta-feira, diante do Costa Rica Esporte Clube, para a Copa Verde, na Arena Pantanal.