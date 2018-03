Brasileiros revelam detalhes surpreendentes do contrato de Neymar com a Nike

Brasileiro ganha mais se vencer a Bola de Ouro do que o Mundial pelo Brasil.

O portal brasileiro UOL Esporte revelou detalhes do contrato de Neymar com a Nike, que dura até 2022 e rende ao brasileiro somas astronómicas. A publicação brasileira refere que a Nike divide as equipas nas categorias A, B, C e D, sendo que um jogador que represente uma equipa na categoria A recebe o montante estipulado no contrato na sua totalidade. No entanto, se descer à categoria B apenas recebe metade, na C metade da B e na categoria D, não recebe qualquer remuneração.

A Nike considera que Chelsea, Milan, Manchester United, Arsenal, Juventus, Bayern, Inter, Barcelona e Real Madrid integram a categoria A, na categoria B surgem as equipas qualificadas para os quartos da Champions, na C as restantes equipas da primeira divisão e na D, da segunda.

Quanto à remuneração propriamente dita, a conquista da Bola de Ouro é o que mais rende a Neymar, mais mesmo do que o Mundial, Liga dos Campeões ou até Jogos Olímpicos. A conquista deste troféu rende um milhão de dólares ao brasileiro, aumentando em mais um milhão caso repita esta conquista até um máximo de quatro milhões. Por conquistar o Mundial pelo Brasil, Neymar "só" recebe 50 mil dólares, recebendo mais - cerca de 200 mil dólares - se for considerado o melhor jogador ou marcador em França.