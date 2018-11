Boca-River em risco: CONMEBOL decide às 18h00

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

As fortes chuvas que se fazem sentir em Buenos Aires colocaram em risco a realização do encontro entre Boca Juniors e River Plate, da primeira mão da final da Taça Libertadores. Fernando Jaúregui, responsável pelo Bombonera, veio, no entanto, a público para tranquilizar os adeptos. "O relvado está muito bem, vai estar pesado, mas estará muito bem. Não se vai suspender nada", garantiu. "Tivémos duas grandes chuvadas, uma às sete e outra às nove da manhã e o relvado drenou bem", completou.

Recorde-se que fontes do Boca Juniors, contactadas pelo jornal espanhol "As", apresentaram uma opinião contrária à de Jaúregui. "Neste momento não há nenhuma possibilidade que o jogo se realize", garantiram.

Entretanto, a CONMEBOL, entidade responsável pela Taça dos Libertadores, anunciou que vai dar uma resposta definitiva sobre a realização do jogo às 18h00.

O Boca Juniors-River Plate tem início marcado para as 20h00, no La Bombonera, o estádio do Boca.