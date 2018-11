Boca-River em risco: Bombonera inundada, jogadores no hotel e novo horário

O Boca Juniors-River Plate, da primeira mão da final da Taça dos Libertadores, está em risco e não começará às 20 horas - hora de Portugal continental - como previsto

A imagem acima é bem capaz de dizer mais do que quaisquer mil palavras e resume o essencial: a duas horas do início marcado do Boca-River, a primeira mão da final da Taça dos Libertadores, não é ainda certo que haja jogo.

Segundo vai informado a CONMEBOL, os árbitros nomeados para o jogo entre os rivais argentinos subirãop ao relvado do estádio xeneize para perceber o estado do relvado que, pelas últimas imagens, continua inundado em muitos pontos. Em cima da mesa estavam três hipóteses: o jogo começa às 18 horas de Buenos Aires, como previsto; o início é atrasado para as 19 horas locais - 21 em Portugal continental; o jogo é adiado para data a anunciar. Depois das 18 horas em Portugal chegou a primeira decisão: o jogo não começa à hora marcada e o início está para já adiado uma hora, ou seja, para as 21 horas portuguesas. Se não houver uma evolução positiva, o jogo passa para o próximo sábado.

A última informação dá ainda conta de que a equipa do Boca Juniors, que chegara a entrar no autocarro para rumar à Bombonera, acabou por voltar ao hotel.