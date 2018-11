Boca pode avançar para a secretaria e dúvida paira sobre final da Libertadores

De acordo com o jornal Olé, o clube "xeneize" pode avançar para a secretaria após os incidentes registados no sábado.

A CONMEBOL anunciou no sábado à noite o adiamento da segunda mão da final da Taça Libertadores, entre os rivais River Plate e Boca Juniors, para as 17h00 de domingo (20h00 em Portugal continental), mas, de acordo com a imprensa argentina, há uma nova hipótese em cima da mesa, que pode levar a que a partida do Monumental não seja disputada.

O jornal Olé adianta que, apesar da insistência do presidente dos "xeneizes" em jogar a final, há dirigentes do Boca que preferem optar pela via da secretaria e avançar para o pedido de vitória, apontando como justificação os incidentes registados nas imediações do estádio do River, que conduziram ao adiamento do jogo.

A publicação sul-americana refere que a estrutura diretiva do Boca Juniors esteve reunida pela madrugada dentro, mas ainda não são conhecidas as conclusões da mesma. O Olé refere ainda que há jogadores do plantel do clube da Bombonera que não querem jogar a final, algo que pode motivar a Direção a avançar com um pedido junto da CONMEBOL.