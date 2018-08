O Manchester City entrou com o pé direito na Premier League

O Manchester City iniciou a defesa do título de campeão inglês com uma vitória no terreno do Arsenal por 2-0, em jogo da primeira jornada da Premier League. Sterling, aos 14 minutos, abriu o ativo no Emirates e Bernardo Silva, com um golaço aos 64 minutos, carimbou o triunfo da equipa orientada por Pep Guardiola.