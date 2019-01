BBC divulga mensagens trocadas entre Sala e o jogador que organizou o voo

Jogador desapareceu há uma semana quando o avião privado em que seguia perdeu contacto com os radares quando sobrevoava o Canal da Mancha

A BBC divulgou esta segunda-feira as mensagens de WhatsApp trocadas entre Emiliano Sala e Jack McKay, jogador do Cardiff que ofereceu o voo privado que iria transportar o argentino de Nantes até à capital do País de Gales. O avião privado onde seguia Sala e o piloto David Ibbotson perdeu contacto com os radares na última segunda-feira, numa altura em que sobrevoava o Canal da Mancha, e ainda não foi encontrado.

O jogador, filho do empresário Willie McKay, que intermediou a transferência de Sala para o Cardiff, explicou que organizou a viagem com David Henderson no comando do avião, sendo este um piloto experiente com quem McKay já viajou "pela Europa inúmeras vezes". No entanto, uma mudança de última hora fez com que Ibbotson, de 60 anos, pilotasse a aeronave que acabou por desaparecer, sendo que o britânico tinha afirmado, pouco antes do voo, que estava "enferrujado".

Leia as mensagens trocadas entre Sala e McKay:

Sexta-feira, 18 de janeiro

19h43 - Jack McKay: "O meu pai disse-me que vais a casa amanhã. Posso arranjar um avião para te levar diretamente a Nantes e regressar segunda-feira, à hora que te der mais jeito, para que possas chegar e treinar na terça-feira"



19h51 - Emiliano Sala: "Ah, isso é fantástico. Estava agora mesmo a ver se havia voos para chegar a Nantes de manhã"



19h56 - Jack McKay: "Posso arranjar um avião que voa diretamente a Nantes"



19h56 - Emiliano Sala: "Quanto custa?"



19h56 - Jack McKay: "Nada. Se me ajudares a marcar golos não é nada".



19h56 - Emiliano Sala: "Ah, ah, ah, com muito gosto"



20h00 - Emiliano Sala: "Vamos marcar muitos golos"



20h01 - Emiliano Sala: "Quero ir amanhã a Nantes, por volta das 11 da manhã, e regressar a Cardiff segunda-feira à noite, por volta das 21h00, se for possível"



20h05 - Jack McKay: "Tudo bem. Envio uma mensagem quando estiver tudo ok".



Domingo, 20 de janeiro



17h00 - Jack McKay: "Olá, é possível regressares na segunda-feira por volta das 19h00? É que o piloto ainda tem de ir para casa, no norte, depois de chegar a Cardiff"



17h01: Emiliano Sala: "Olá, seria possível às 19h30"



17h03 - Jack McKay: "Sim, essa hora é boa."



17h05: Emiliano Sala: "[foto da bagagem] Podes perguntar se posso levar isto tudo no avião?"



17h06 - Jack McKay: "Sim, claro"



17h07: Emiliano Sala: "Mas isto vai caber no avião?"



17h06 - Jack McKay: "Sim, há espaço no avião para a tua bagagem"



17h12: Emiliano Sala: "Ok"



Segunda-feira, 21 de janeiro



16h16 - Jack McKay: "Vou telefonar-te daqui a pouco"



16h23 - Jack McKay: "É a mesma empresa"



16h23: Emiliano Sala: "Ok, obrigado"