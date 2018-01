Bayer Leverkusen vence e segura segundo posto da Bundesliga

Em jogo da 20.ª jornada da liga alemã, o Leverkusen triunfou sobre o Mainz, por 2-0.

O Bayer Leverkusen recuperou este domingo o segundo lugar no campeonato alemão, ao vencer por 2-0 na receção ao Mainz, na 20.ª jornada da Bundesliga.

Depois de ter sido na jornada ultrapassado pelo Schalke 04 e pelo Eintracht Frankfurt, a formação de Leverkusen acaba por segurar o lugar de "vice" do Bayern Munique, com 16 pontos de atraso.

O Bayern comanda, com 50 pontos, sendo intensa a luta pelo segundo lugar: Leverkusen com 34 pontos, Schalke 04 também com 34 (pior saldo de golos), Frankfurt com 33, Leipzig com 32 e Moenchengladbach e Dortmund com 31.

Na receção ao 15.º do campeonato, o Leverkusen só marcou na segunda parte, através do jamaicano Bailey, aos 48 minutos, e do central brasileiro Wendell, aos 68', de penálti.

Também este domingo, o Wolfsburgo foi ganhar ao terreno do Hannover, por 1-0, com um golo do turco Malli, aos 62 minutos.