Batshuayi ruma ao Valência

O avançado belga vai atuar em Espanha pela primeira vez na carreira

O Valência garantiu a contratação de Michy Batshuayi. O emblema da liga espanhola anunciou que chegou a um princípio de acordo pela cedência do avançado belga de 24 anos até ao final da temporada.

É a segunda vez consecutiva que Batshuayi é cedido pelo Chelsea, depois de na última temporada ter jogado no Dortmund, onde apontou nove golos em 14 jogos. Na mesma época, ainda fez 25 partidas pelos blues, com 10 golos registados.

Batshuayi começou a carreira na Bélgica, no Standard de Liège e esteve no Marselha antes de chamar a atenção do Chelsea, em 2016/17. O avançado representou ainda a Bélgica no Europeu de 2016 e no Mundial da Rússia, com um golo marcado em cada competição.