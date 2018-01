Barcelona vence no regresso de Dembelé

Nelson Semedo e André Gomes entraram aos 66 e aos 76 minutos, respetivamente.

Um Barcelona em ritmo de treino recolocou este domingo em nove pontos a folga no comando da liga espanhola, após vencer em casa o Levante por 3-0, na 18.ª jornada.

Depois das vitórias do Atlético de Madrid por 2-0 sobre o Getafe e do Valência 2-1 sobre o Girona, no sábado, os catalães, que contaram com Nelson Semedo a partir dos 66 minutos e André Gomes dos 76, cumpriram com a obrigação com golos de Messi (12), Luis Suárez (38) e Paulinho (93), perante um adversário modesto, mas que teve várias oportunidades para marcar.

No primeiro golo, Messi combinou com Jordi Alba, que devolveu de cabeça para o remate de primeira do argentino.

Mais tarde, Sergi Roberto cruzou na direita e o uruguaio Luiz Suárez dominou antes de um remate acrobático, num golo de belo efeito que, face à diferença de qualidade das equipas, praticamente sentenciou o desafio.

No segundo tempo, os anfitriões baixaram claramente o ritmo, mas, ainda assim, e já em período de compensação, Messi "inventou" um golo que o médio brasileiro Paulinho aproveitou para fazer o seu sétimo na competição.

Ainda este domingo o Real Madrid visita o Celta de Vigo, o Athletic Bilbau recebe o Alavés e o Villarreal o Deportivo da Corunha.