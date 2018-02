Barcelona não poupou, continuou o passeio e agora segue-se Londres

Barcelona continuou o seu passeio na Liga espanhola de futebol, ao vencer na visita ao Eibar (2-0).

O Barcelona continuou o seu passeio na Liga espanhola de futebol, ao vencer na visita ao Eibar (2-0), com golos de Luis Suárez (16 minutos) e Jordi Alba (88). Os catalães mantêm-se invencíveis no campeonato, o qual lideram com 62 pontos (19 vitórias e cinco empates), mais dez do que o Atlético Madrid, que no domingo recebe outra equipa do País Basco, o Atlético Bilbau.

A supremacia do Barcelona no campeonato tem sido ainda mais relevante face à má campanha interna do Real Madrid, que segue a 20 pontos de distância, ainda que tenha a atenuante de ter menos dois jogos disputados.

Na visita ao Eibar, três dias antes de ir a Londres para defrontar o Chelsea na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Valverde não poupou jogadores, tendo em campo Suárez, Messi, Paulinho ou Iniesta. Dos portugueses, Nelson Semedo acabou por entrar muito perto do final, aos 90', para o lugar de Sergi Roberto, e André Gomes está lesionado, bem como o central Paulo Oliveira, na equipa do Eibar.

Mais cedo, também em jogo da 24.ª jornada, o Sevilha, que recebe na quarta-feira o Manchester United, na Champions, venceu em casa do aflito Las Palmas, com a equipa, que teve Daniel Carriço no banco, a ter um jogo tranquilo. Ben Yedder (35 minutos) e Sarabia (50') deram vantagem ao Sevilha, enquanto Calleri fez o 2-1 já aos 82 minutos, de grande penalidade.