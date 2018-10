Barcelona é lider isolado, mas Messi é motivo de aflição antes do clássico

Os catalães bateram o Sevilha, em casa, por 4-2.

O Barcelona assumiu a liderança isolada da liga espanhola ao vencer o Sevilha, por 4-2, num jogo marcado pela lesão de Messi, aos 17 minutos, que obrigou o argentino a abandonar a partida com o braço ligado, depois de uma queda.

Nesse momento do jogo, a equipa da Catalunha já levava dois golos de vantagem sobre o adversário, ambos com intervenção direta do astro argentino. Messi serviu Philippe Coutinho para o primeiro tento, logo aos 2 minutos, e aproveitou uma boa abertura de Suaréz para fazer o segundo, aos 12.

Na segunda parte, com Dembelé no lugar do lesionado Messi, Suaréz ganhou e finalizou um penalti para dar ainda mais conforto aos campeões espanhóis na partida. Mesmo assim, o Barcelona tem a agradecer a enorme exibição de Ter Stegen, com destaque para uma inacreditável parada do guarda-redes alemão a um cabeceamento do português André Silva.

Até ao final do encontro, Sarabia (79), Rakitic (88), e Muriel (90+1) fecharam as contas do marcador.