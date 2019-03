Balotelli dá a vitória ao Marselha na receção à antiga equipa

O golo do internacional italiano surgiu apenas na segunda parte.

O avançado italiano Mario Balotelli ofereceu a vitória por 1-0 ao Marselha na receção ao Nice, a sua anterior equipa, em jogo da 28ª jornada da liga francesa.

O golo do internacional italiano surgiu apenas na segunda parte, aos 61 minutos, num remate de cabeça, após um cruzamento do lado esquerdo do ataque do Marselha, pelo argentino Lucas Ocampos.

Balotelli assinou contrato em janeiro com o Marselha apenas até fim da presente época, proveniente, precisamente, do Nice, que representou nas duas últimas épocas e meia.

O defesa central português Rolando não saiu do banco de suplentes do Marselha, que permanece no quarto lugar, com 47 pontos, aproximando-se do terceiro, ocupado pelo Lyon, com 50, que cedeu dois pontos no sábado em Estrasburgo, onde empatou a dois golos.

O campeonato é liderado de forma confortável pelo Paris Saint-Germain, com 71 pontos, seguido do Lille, com 57.

Em outro jogo da 28ª jornada, o Rennes recebeu e venceu o Caen por 3-1, subindo ao oitavo lugar, com 40 pontos, enquanto o adversário de hoje é penúltimo, com 20.