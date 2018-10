Bale foi catalisador na saída de Zidane do Real Madrid, escreve o El País

Mudança repentina nos planos de Florentino Pérez não terá agradado ao treinador francês.

O El País revela que Gareth Bale poderá ter desempenhado papel chave na saída de Zinedine Zidane do Real Madrid, no final da última época. Segundo o jornal espanhol, uma mudança repentina de planos de Florentino Pérez em relação ao internacional galês não agradou ao técnico, que acabaria por deixar o Santiago Bernabéu depois de conquistar a Liga dos Campeões pelo terceiro ano consecutivo.

Zidane, em conjunto com o presidente do Real, tinha definido que Gareth Bale era um dos jogadores que deixaria o clube no final de 2017/18, permitindo um encaixe significativo ao clube "merengue". As constantes lesões e irregularidade exibicional do extremo estariam na origem do desejo do treinador francês.

No entanto, a exibição protagonizada por Bale na final da Champions, frente ao Liverpool (marcou dois golos), motivou uma alteração no seu estatuto ao olhar de Florentino Pérez, que terá afirmado, escreve o El País, que o galês seria ainda melhor do que Cristiano Ronaldo.

A súbita mudança de planos não foi de encontro às intenções de Zinedine Zidane, que gostou ainda menos da tomada de decisão de Florentino sem consulta prévia. A partir daí, o processo de saída do Real começou a ganhar forma.