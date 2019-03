Bale esgotou a paciência de Florentino Pérez e está sentenciado

Galês não tem mostrado o rendimento pretendido pelo presidente do Real Madrid e está no fim da linha no clube

Gareth Bale esgotou a paciência de Florentino Pérez e está de saída do Real Madrid. De acordo com o jornal As, o galês "está sentenciado" e desta vez não haverá volta atrás por parte do presidente merengue, sendo que esta será mesmo a última época de Bale no Bernabéu.

"A falta de empenho e alguns gestos depreciativos de Bale foram o que acabou com a paciência de Florentino Pérez. O presidente do Real Madrid esperava que a saída de Cristiano Ronaldo fizesse o galês dar um passo em frente para se converter no líder do ataque madridista, apesar do seu caráter introvertido e do facto de quase não falar espanhol. No entanto, a realidade tem sido outra. Não só não melhorou o seu rendimento sem Cristiano, mas também piorou relativamente a épocas passadas. Esta época leva apenas 13 golos e perdeu a titularidade desde a chegada de Solari", pode ler-se na publicação espanhola.

O As faz também referência ao verão de 2017, altura em que o Real Madrid tentou vender Bale ao Manchester United para garantir a contratação de Kylian Mbappé. Porém, "o galês recusou sair e isso arruinou os planos de uma chegada do francês ao Bernabéu". No verão passado, "o Real Madrid não tentou vendê-lo, apesar da recomendação de Zidane", mas agora o cenário parece ter mudado radicalmente.

De resto, os merengues não consideram uma venda abaixo dos 100 milhões de euros, mas aceitam ouvir propostas de forma a levar em frente a renovação do plantel e aliviar a folha salarial, uma vez que Bale é o jogador mais bem pago do plantel com 13 milhões de euros por época.