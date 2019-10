Avançados de Rio Ave e Aves convocados para a seleção do Irão

Os avançados Mehdi Taremi, do Rio Ave, e Mehrdad Mohammadi, do Desportivo das Aves, integraram a lista de convocados do Irão para os jogos com Camboja e Bahrain de qualificação para o Mundial2022

Taremi, de 27 anos, voltou a ser chamado pelo técnico belga Marc Wilmots, na sequência de um arranque promissor ao serviço do Rio Ave, pelo qual apontou três golos em quatro jogos na I Liga.

Mohammadi, de 26 anos, viu os três tentos em oito partidas pelo Desportivo das Aves no campeonato serem premiados com a estreia nos convocados daquela seleção do continente asiático.

O Irão ocupa a segunda posição do Grupo C da segunda fase de apuramento para o Mundial2022, com três pontos, e recebe o Camboja na quinta-feira, em Teerão, cinco dias antes de visitar o Bahrain, em Riffa.