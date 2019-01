Austrália é a 13ª seleção a garantir os oitavos de final da Taça da Ásia

Em Al Ain, a Austrália, que só precisava do empate para se qualificar, chegou ao triunfo nos descontos.

A Austrália, detentora do título, tornou-se hoje a 13.ª seleção a garantir um lugar nos oitavos de final da Taça da Ásia, a decorrer nos Emirados Árabes Unidos, ao vencer a Síria por 3-2.

Os vencedores da edição de 2015, com anfitriões, garantiram o segundo lugar do Grupo B, com seis pontos, atrás da já apurada Jordânia, que acabou com sete, depois de empatarem a zero com a Palestina.

Os palestinianos fecharam no terceiro posto do agrupamento, com dois pontos (0-3 em golos), e ainda podem ser um dos quatro melhores terceiros, enquanto a Síria fechou no quarto posto, com um ponto, e está eliminada.

Em Al Ain, a Austrália, que só precisava do empate para se qualificar, chegou ao triunfo nos descontos, aos 90+3 minutos, com um tento de Tomas Rogic.

Os 'cangurus' já tinham estado duas vezes em vantagem, com tentos de Awer Mabil, aos 41 minutos, e Chris Ikonomidis, aos 54, mas os sírios conseguiram ripostar, por Omar Khrbin, aos 43, e Omar Al Soma, aos 80, de grande penalidade.

No outro jogo da terceira e última jornada do Grupo B, em Abu Dhabi, a Palestina manteve-se viva na competição com um nulo face à Jordânia, que nas duas primeiras rondas tinha batido Austrália (1-0) e Síria (2-0).

Além de Austrália e Jordânia, já estão nos "oitavos2 os Emirados Árabes Unidos, a Tailândia, o Bahrain, a China, a Coreia do Sul, de Paulo Bento, o Irão, de Carlos Queiroz, o Iraque, o Qatar, a Arábia Saudita, o Uzbequistão e o Japão.