Aubameyang chegou ao Arsenal e arranjou com quem se comparar

Avançado gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, contratação oficializada pelo Arsenal, comparou-se ao ex-internacional francês e antiga glória dos gunners Thierry Henry.

O avançado gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, contratação oficializada pelo Arsenal, comparou-se ao ex-internacional francês e antiga glória dos gunners Thierry Henry, ao definir-se como um futebolista rápido, que marca muitos golos. Em declarações proferidas ao sítio do Arsenal, o jogador de 28 anos que chegou proveniente dos alemães do Borussia Dortmund, a troco de 63,7 milhões de euros, garantiu que Henry é um "exemplo" para todos os avançados e que irá trabalhar muito para ser como ele.

"Creio que o clube tem uma grande história e grandes jogadores como Henry. É um grande exemplo para todos os avançados. Estou muito feliz por estar aqui", referiu o novo reforço dos londrinos.

O avançado garante que "vai dar o melhor de si", esperando ajudar a equipa "a chegar aos lugares do topo o mais rápido possível", com os londrinos a ocuparem a sexta posição do campeonato inglês, com 42 pontos, menos três do que Tottenham, mas com mais um jogo.

Depois de semanas de negociações, Arsenal e Dortmund chegaram a acordo para a transferência do gabonês, que foi submetido a exames médicos, numa compra que bateu o recorde do clube londrino como a mais cara de sempre, superando o valor pago pelo francês Alexandre Lacazette, que custou 46,7 milhões no verão passado.