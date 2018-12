Atlético de Madrid vence equipa sensação da La Liga e iguala o Barcelona

A vitória deixa a equipa de Diego Simeone na liderança do campeonato, com os mesmos 28 pontos do Barcelona.

O Atlético de Madrid, com o internacional português Gelson Martins no banco, regressou, este sábado, às vitórias na liga espanhola, diante do Alavés (3-0), e igualou o Barcelona na liderança.

Depois de dois empates consecutivos, com Girona e Barcelona, o Atlético recebeu o Alavés, equipa no top-4 da liga, e, aos 25 minutos, o croata Nikola Kalinic adiantou os colchoneros no marcador.

Num encontro equilibrado até aí, a segunda parte trouxe maior expressão à vitória do Atlético, que chegou aos 3-0 com golos de Griezmann (82 minutos) e Rodrigo (87), embora o Alavés tenha tido mais posse de bola e tentativas de remates.

A vitória deixa a equipa de Diego Simeone na liderança do campeonato, com os mesmos 28 pontos do Barcelona, que, este sábado, defronta fora o Espanyol, e mais um do que o Sevilha, de André Silva e Daniel Carriço, que se desloca ao terreno do Valência, equipa que não conta com o lesionado Gonçalo Guedes.

O Alavés ocupa o quarto lugar, com 24 pontos, mas pode após esta 15.ª jornada ser ultrapassado pelo Real Madrid (5.º), que no domingo visita o Huesca (20.º e último), do central Rúben Semedo.