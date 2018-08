Atlético de Madrid multado pela FIFA

Vencedor da supertaça europeia foi punido com uma multa de cerca de 45.900 euros pela partilha com terceiros dos direitos económicos de futebolistas

O Atlético de Madrid foi multado em cerca de 45.900 euros (52 mil francos suíços) pela partilha com terceiros dos direitos económicos de futebolistas (TPO), que está proibida, anunciou esta sexta-feira a FIFA.

A Comissão Disciplinar do organismo sancionou os espanhóis por "violação do regulamento do estatuto e das transferências de jogadores".

O recente vencedor da Supertaça europeia e da Liga Europa da época passada foi multado por ter recorrido à TPO e por ter prestado "informações incorretas" no sistema de regulação de transferências internacionais (ITMS).

A FIFA sancionou ainda outros clubes, entre os quais dois do Catar- o o Al-Shamal e o Catar Sports Club - e por falhar no pagamento aos jogadores. O Catar Sports Club foi condenado a uma multa de 30 mil francos suíços (26.400 euros) e a saldar as dívidas em 90 dias, incorrendo, caso não o faça, na retirada de seis pontos e na proibição de contratar jogadores em quatro períodos de transferências.

Já o Al-Shamal foi condenado ao pagamento de 15 mil francos suíços (13.200 euros), arriscando também perder seis pontos se não saldar as dívidas em 30 dias.

Pelo mesmo motivo, Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, e Saba Qom, do Irão, foram multados em 30 mil e 10 mil francos suíços (8.800 euros), respetivamente.

"Se os devedores não saldarem os montantes devidos dentro do último prazo concedido, a federação correspondente deve reduzir automaticamente os pontos e ou proibir a inscrição de novos jogadores", completou a FIFA.