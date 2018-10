Atlético de Bilbau e Valência anulam-se e reforçam longo jejum de vitórias

Atlético de Bilbau e Valência reforçaram o longo jejum de vitórias na Liga espanhola ao empatarem na 10.ª jornada, continuando em lugares modestos da classificação.

Os bascos venceram somente na primeira ronda e depois somaram sete empates - este foi o terceiro seguido - e duas derrotas, enquanto os valencianos, que atuaram com Ruben Vezo no onze, conquistaram o quinto empate consecutivo em todas as competições, sendo que no campeonato têm também apenas um triunfo.

O nulo traduz fielmente um encontro que teve uma primeira parte de fraco nível e uma etapa complementar mais mexida, nem por isso com golos.

Contas feitas, o Valência igualou, provisoriamente, o Eibar no 13.º lugar com 11 pontos, sendo que o Atlético de Bilbau partilha o 15.º com o Celta de Vigo, com menos um ponto.

O Girona venceu o Rayo Vallecano, de Bebé, que não saiu do banco, por 2-1, com o médio Portu a marcar aos 34, de penálti, e 45, sendo a resposta do central Alejandro Galvéz (61) insuficiente.

Os anfitriões são momentaneamente oitavos com 13 pontos, tantos quanto o Levante, já os visitantes são penúltimos com somente seis pontos, mais um do que o lanterna vermelha Huesca.

Ainda este sábado disputam-se o Atlético Madrid - Real Sociedad, que dará o primeiro lugar provisório aos colchoneros em caso de êxito.

O Barcelona, que reparte a liderança com os mesmos 18 pontos do surpreendente vizinho Espanhol, que na sexta-feira empatou 1-1 em casa do Valladolid, recebe no domingo o eterno rival Real Madrid, sétimo classificado a quatro pontos, enquanto o Alavés, a um ponto dos comandantes, joga em casa com o Villarreal.