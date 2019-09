Athletico Paranaense trava Santos e deixa Jorge Jesus a sorrir

Com uma equipa recheada de segundas linhas, a turma de Curitiba sacou um empate na Vila Belmiro (1-1) e deixou o Flamengo isolado na liderança do Brasileirão

O Athletico Paranaense empatou este domingo no terreno do Santos (1-1) e ofereceu a liderança isolada do Brasileirão ao Flamengo de Jorge Jesus, que ficou com dois pontos de vantagem sobre o Peixe.

Mais preocupado com a primeira mão da final da Copa do Brasil. que se disputa na madrugada de quarta para quinta-feira, a formação de Curitiba apresentou-se com um onze onde só houve espaço para um titular (Léo Pereira) e surpreendeu o Santos com um golo do argentino Romero à beira do intervalo.

Na segunda parte, o Peixe partiu para cima do adversário, criou várias oportunidades, mas só conseguiu bater o inspirado Leo com uma grande penalidade duvidosa (Marinho parece cair fora da área), mas assinalada e devidamente validada pelo VAR nos descontos: o internacional uruguaio Carlos Sánchez não tremeu e minimizou os estragos na luta pelo título com uma... "Panenkada".

Recorde-se que, no próximo sábado, o Flamengo recebe o Santos no Estádio Maracanã num clássico que pode ser decisivo para as contas do futuro campeão brasileiro.

Eis o lance do penálti a favor do Santos: