Athletic Bilbau empata na deslocação a Maiorca e falha liderança provisória

O jogo ficou marcado por dois penáltis não convertidos nos últimos minutos.

O Athletic Bilbau empatou esta sexta-feira sem golos na deslocação ao reduto do recém-promovido Maiorca, no jogo de abertura da quarta jornada da Liga espanhola, e falhou a possibilidade de ser líder provisório.

No Estádio de Son Moix, em Palma de Maiorca, houve várias ocasiões durante o encontro, mas só na reta final aconteceram duas possibilidades flagrantes para as equipas mexerem com o marcador, ambas através de grande penalidade.

À passagem do minuto 83, o suplente Abdon Prats teve a hipótese de colocar os bascos na frente, contudo, da marca dos 11 metros, nem conseguiu acertar entre os postes.

Situação igual aconteceu na área oposta, já em tempo de compensação (90+6 minutos), ainda que o árbitro tenha precisado de recorrer ao vídeoárbitro para assinalar falta dentro de área, após uma bola na mão e já depois do Athletic ter enviado a bola à barra.

O veterano ponta de lança Aritz Aduriz, que na primeira ronda tinha selado sobre o final o triunfo dos bascos na receção ao Barcelona (1-0) pouco após entrar em campo, permitiu a defesa a Manolo Reina.

No último lance do encontro, o Maiorca ainda colocou a bola dentro da baliza, porém viu o lance ser anulado por posição irregular.

O Athletic, que ainda não perdeu no campeonato, mantém-se no segundo lugar, com oito pontos, a um do líder, o Atlético Madrid, que joga com a Real Sociedad, enquanto o Maiorca segue em 14.º, com quatro.

No sábado, além do encontro entre Real Sociedad e Atlético de Madrid, o Real Madrid recebe o Levante, o campeão em título Barcelona, ainda sem Messi, é anfitrião do Valência, e o Villarreal desloca-se ao terreno do Leganés.