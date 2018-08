Atenção Sporting: Vorskla Poltava vence ao cair do pano

Vorskla Poltava é adversário do Sporting no grupo E da Liga Europa.

O Vorskla Poltava, adversário do Sporting no grupo E da Liga Europa, venceu por 2-1 na receção ao Chornomorets Odessa, em jogo da sétima jornada da liga ucraniana de futebol.

A equipa de Poltava inaugurou o marcador aos 49 minutos, pelo avançado Vladyslav Kurlach, mas a equipa visitante igualou aos 63', pelo médio Artem Chorny.

No entanto, a equipa de Poltava, que desperdiçou um penálti ainda na primeira parte, aos 24 minutos, por Vladyslac Kurlach, chegou ao triunfo a três minutos do final do tempo regulamentar, graças a um autogolo do defesa do Odessa Dmytro Ryzhuk.

Com este triunfo, o Vorskla subiu ao quarto lugar da liga ucraniana, com nove pontos em sete jogos, sendo apenas precedido na tabela classificativa pelo Shakhtar Donetsk, que lidera com 15 pontos, seguido do Oleksandriya com o mesmo número de pontos, ambos com seis jogos, e do Dínamo Kiev, com 13 pontos em cinco jogos.

O sorteio da Liga Europa hoje realizado ditou que o Sporting vai defrontar os ingleses do Arsenal, os azeris do Qarabag e os ucranianos do Vorskla Poltava no grupo E.