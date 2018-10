Atenção Sporting: nona vitória consecutiva para o Arsenal

Os gunners golearam fora o Fulham, por 5-1.

O Arsenal, adversário do Sporting na Liga Europa, somou este domingo a nona vitória consecutiva, sexta na liga inglesa, ao golear no terreno do Fulham, por 5-1, mantendo-se nos lugares de topo do campeonato.

À oitava jornada, a menos de duas semanas de visitar o Sporting, a equipa londrina, que arrancou o campeonato com duas derrotas, voltou a confirmar o seu bom momento, num jogo com bis do francês Lacazette (29' e 49') e do gabonês Aubameyang (79' e 90+1'). Pelo meio, Ramsey também deu o seu contributo para a goleada (67').

Com 27 golos marcados nos últimos nove encontros (média de três por jogo) os gunners ainda consentiram o empate antes do intervalo, quando o alemão Schurrle marcou aos 44 minutos, mas na segunda parte construíram uma vitória robusta perante a equipa com a defesa mais batida da Premier League (21 golos sofridos).

O Arsenal, que lidera o Grupo E da Liga Europa em igualdade com os leões, ambos com seis pontos, ocupa provisoriamente a terceira posição no campeonato, com 19 pontos, menos um do que Manchester City e Liverpool, que se defrontam ainda este domingo, e mais um do que o Chelsea, que visita o Southampton.