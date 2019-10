Atenção Sporting: este Rosenborg continua sem convencer

Perdeu no terreno do Haugesund, por 2-1, em jogo da 24.ª jornada da I Liga norueguesa.

O Rosenborg, adversário do Sporting no grupo D da Liga Europa, perdeu no terreno do Haugesund, por 2-1, em jogo da 24.ª jornada da I Liga norueguesa.

A equipa da casa foi a primeira a marcar, aos 54 minutos, por Niklas Sandberg, o Rosenborg ainda empatou, aos 84, por Bjorn Johnsen, mas a igualdade durou apenas um minuto, visto que o Haugesund marcou o segundo golo aos 85, por Martin Samuelsen.

Com esta derrota, o Rosenborg é quarto classificado, com 40 pontos, a 13 do Molde, que lidera com 53, seguido do Bodo/Glimt, com 48, e do Odd, com 45.

O Grupo D da Liga Europa é liderado pelo PSV Eindhoven, com seis pontos, ao fim de duas jornadas, seguido do Sporting e dos austríacos do Lask Linz, com três, e do Ronseborg, que ainda não somou qualquer ponto.

O próximo jogo dos 'leões' é justamente frente ao Rosenborg, em Alvalade, em 24 de outubro.