Atenção FC Porto: Liverpool cai com estrondo em Anfield Road

O Liverpool, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, foi surpreendido em casa pelo West Bromwich, que o afastou nos 16 avos de final da Taça de Inglaterra de futebol, ao vencer por 3-2. Quando o brasileiro Roberto Firmino, em chapéu de fora da área, inaugurou o marcador aos seis minutos, poucos pensariam na reação do penúltimo classificado do campeonato, que deu a volta com dois golos de Jay Rodriguez (7 e 11). No primeiro, na sequência de recuperação de bola ofensiva, o avançado rematou já dentro da área e no segundo respondeu da melhor forma a cruzamento na esquerda.

Firmino teve aos 27 minutos a possibilidade do empate, mas desperdiçou um penálti, atirando à trave, num jogo em que o Liverpool falhou muitas situações que não costuma perdoar, apesar do mérito do guarda-redes Ben Foster.

Em cima do intervalo, o central camaronês Joel Matip não conseguiu aliviar e desviou a bola para a própria baliza, levando os reds a perder por 3-1 para o intervalo.

Numa altura em que o West Bromwich já acusava fadiga, o avançado egípcio Mohamed Salah (76) reduziu para 3-2, mas depois faltou discernimento à equipa de Jurgen Klopp para evitar a derrota caseira, após 19 jogos sem o permitir.

O Newport, do quarto escalão do futebol inglês, esteve quase a fazer história, mas o inevitável Harry Kane (82) evitou males maiores para o Tottenham, que tinha sofrido golo de Amond (38), disputando agora novo jogo decisivo, mas em casa.

O Leicester, no qual alinha o português Adrien Silva, bateu o Peterborough United por 5-1: o maliano Fousseni Diabate e o nigeriano Kelechi Iheanacho foram as estrelas dos ex-campeões ingleses, ao apontarem dois golos cada um, respetivamente aos nove (com assistência de Adrien Silva) e 87 minutos e 12 e 29 minutos.

O West Ham, 11.° classificado da Premier League, deixou-se surpreender pelo Wigan, líder do terceiro escalão inglês.

O norte irlandês Will Grigg foi o 'carrasco' da equipa comandada pelo escocês David Moyes, ao apontar os dois golos sem resposta que ditaram o afastamento do West Ham da competição, em partida de estreia para o português João Mário, proveniente do Inter por empréstimo - entrou ao intervalo.

Já o Hull City, antepenúltimo classificado da segunda liga inglesa, afastou da competição o Nottingham, outra equipa do segundo escalão, que bateu por 2-1.

O Southampton, a lutar pela permanência na ´Premier League´, bateu o Watford por 1-0, enquanto o Sheffield United se impôs ao Preston por 1-0.

O Brighton viajou até ao reduto do Middlesbrough, vencendo por 1-0 com um golo aos 90 minutos para a equipa do Championship.

As partidas Huddersfield-Birmingham e Nottts County-Swansea terminaram empatadas, pelo que os jogos terão de ser repetidos.