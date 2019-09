Atenção Benfica: Zenit goleia e isola-se provisoriamente na liderança

Russos esperam pelo embate do Krasnodar.

O Zenit São Petersburgo, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, isolou-se este sábado provisoriamente na liderança do campeonato russo, após golear em casa o Rubin Kazan, por 5-0, na 10.ª jornada.

O avançado Alex Sutormin iniciou a partida no banco, mas foi lançado no arranque da segunda parte e acabou por ser a figura do jogo, ao assinar um bis, aos 65 e 75 minutos.

A goleada foi toda construída na segunda metade do encontro, com remates certeiros do sérvio Ivanovic, aos 58 minutos, do eslovaco Mak, aos 82', e de Shatov, aos 87'.

Com este resultado, o Zenit, atual campeão russo, isolou-se no comando da prova, com 23 pontos, mas ainda pode ser apanhado pelo Krasnodar, carrasco do FC Porto nas eliminatórias da Liga dos Campeões, que no domingo se desloca ao terreno do CSKA Moscovo.

O Zenit é rival do Benfica no Grupo G da Champions, juntamente com Lyon e Leipzig. Os russos recebem os encarnados a 2 de outubro, na segunda jornada do agrupamento.