Atenção Benfica: Lyon está em crise e já anunciou medidas drásticas

Sylvinho de saída do comando técnico do Lyon

Próximo adversário do Benfica na Champions anunciou o início do processo de desvinculação com o treinador e dá mais pormenores.

O brasileiro Sylvinho deixou esta segunda-feira o cargo de treinador do Lyon, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, anunciou o atual 14.º classificado da Liga francesa.

No site oficial do clube, no qual alinha o internacional português Anthony Lopes, o Lyon refere que iniciou o processo de desvinculação do contrato de trabalho com o técnico brasileiro, que ao leme da equipa só por duas vezes conseguiu vencer no campeonato, tendo ainda alcançado três empates e quatro derrotas, a última no domingo, no reduto do Saint-Étienne (1-0).

O clube gaulês, que está sem vencer há sete jogos para o campeonato, dá conta que o treinador adjunto Gerald Baticle vai dirigir a equipa enquanto o processo não estiver concluído, sob a direção do diretor desportivo Juninho Pernambucano.

O Lyon enfrenta os encarnados no estádio da Luz, em 23 de outubro, a partir das 20:00, deslocando-se os campeões lusos a França a 5 de novembro.

O grupo G é liderado pelos russos do Zenit e pelo Lyon, ambos com quatro pontos, seguido dos alemães do Leipzig, com três, e do Benfica, que ainda não somou qualquer ponto.