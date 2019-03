As razões da despedida de Monchi, que já tem novo projeto em mãos

Jogo com o FC Porto ainda faz estragos na Roma, que fica agora sem diretor desportivo

A Roma vive dias complicados e há uma verdadeira revolução a acontecer no clube. Depois do despedimento de Eusebio Di Francesco, também Monchi saiu do clube giallorosso . Menos de dois anos depois de ter trocado o Sevilha por Itália, Monchi incompatibilizou-se com a direção do clube e prepara-se para abraçar novo projeto.

De acordo com o Calciomercato, a decisão do diretor desportivo não foi repentina. Monchi começou a duvidar do projeto da Roma em janeiro de 2018, quando tentava fechar a transferência de Nainggolan para a China. O belga, refira-se, acabou por sair na época seguinte para o Inter, numa operação que trouxe Zaniolo para Roma. Aí, o espanhol começou a sentir-se "incomodado" com o pouco poder que detinha sobre as decisões do clube.

Monchi tinha também entrelaçado o seu futuro ao de Di Francesco, tendo assumido alguns erros na construção do plantel para 2018/19 - as contratações de Pastore e N'Zonzi, demasiado caras para a situação financeira dos italianos - e impedindo que o treinador arcasse com toda a responsabilidade. O caso Malcom foi, também, uma mancha no percurso de Monchi na Roma, sendo que o espanhol sai agora junto com Di Francesco, preparado para assumir a pasta do Arsenal, onde encontrará o amigo Unai Emery.