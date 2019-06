As declarações do primo de Reyes à Guardia Civil: "O carro saiu pelo ar... Íamos a voar"

Diário espanhol El Mundo recolheu parte das declarações do primo de José Antonio Reyes que também ia no carro.

Juan Manuel Calderón, primo de José Antonio Reyes que sobreviveu ao acidente que acabou com a vida do jogador e o do seu outro primo, Jonathan Reyes, que também ia no carro, disse à Guardia Civil que no momento do acidente "o carro saiu pelo ar... Íamos a voar".

Segundo o jornal El Mundo, Calderón, que prestou declarações no lugar do acidente assegurou que ia a "olhar pela janela", reconheceu que iam "muito rápido" e admitiu não saber "o que fez José... Não me lembro".

A Guardia Civil espanhola confirmou que Reyes ia a mais de 220km por hora no momento do acidente. Juan Manuel, que sofreu queimaduras ao tentar voltar ao veículo, foi sedado na ambulância depois de prestar as declarações e continua no hospital a lutar pela vida.