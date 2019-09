As contas do Euro'2020 à sexta jornada da qualificação

Três dias depois de perder em casa com a Holanda por 4-2, a Alemanha venceu por 2-0 no reduto da até então 100 por cento vitoriosa Irlanda do Norte

A Croácia, vice-campeã mundial em título, ficou-se por um empate (1-1) no Azerbaijão, enquanto a Alemanha venceu na Irlanda do Norte e saltou para a liderança do Grupo C de apuramento para o Euro'2020.

A líder do Grupo E, com 10 pontos, saiu de Baku com uma igualdade, por culpa de um tento de Tamkin Khalilzada, aos 72 minutos, que deu o primeiro ponto aos azeris e anulou o golo inaugural do Bola de Ouro Luka Modric, aos 11, de penálti.

Também fora de portas, a Eslováquia, graças a Robert Mak (40 minutos) e Robert Bozenik (56), conseguiu um importante triunfo (2-1) na Hungria, que ainda restabeleceu provisoriamente o empate, por Dominik Szoboszlai (50).

As duas seleções ficaram com nove pontos, a um dos croatas, e com mais três do que o País de Gales, de Gareth Bale, que folgou e conta menos um jogo disputado.

No Grupo C, e três dias depois de perder em casa com a Holanda por 4-2, a Alemanha venceu por 2-0 no reduto da até então 100 por cento vitoriosa Irlanda do Norte, com golos de Marcel Halstenberg (48 minutos) e Serge Gnabry (93). Os germânicos assumiram, assim, a liderança do agrupamento, com os mesmos 12 pontos dos irlandeses e mais três do que a Holanda, que tem menos um jogo disputado.

A formação comandada pelo ex-treinador do Benfica Ronald Koeman conseguiu uma goleada por 4-0 no reduto da lanterna-vermelha Estónia, selada por Ryan Babel (17 e 47 minutos), Memphis Depay (76) e Georginio Wijnaldum (87).

No Grupo I, só com vitórias e líder isolada, continua a Bélgica, que somou o sexto triunfo, na deslocação à Escócia, onde também goleou por 4-0. Marcaram Romelu Lukaku (nove), Thomas Vermaelen (24), Toby Alderweireld (32) e Kevin De Bruyne (82).

O Chipre também ganhou em São Marino pelo mesmo resultado, - Kousoulos (2 e 73), Papoulis (39) e Artymatas (75) -, enquanto a Rússia só conseguiu a vitória na receção ao Cazaquistão (1-0) ao minuto 89, graças a um tento de Mário Fernandes.

Na tabela, a Bélgica, com 18 pontos, e a Rússia, com 15, estão mais do que bem lançadas para selaram a qualificação para o Euro'2020, já que Cazaquistão e Chipre somam apenas sete e a Escócia seis, todos com seis encontros disputados.

Quanto ao Grupo G, a Eslovénia logrou igualmente uma importante vitória na receção a Israel (3-2), também com um golo sobre o final, apontado pelo médio Benjamin Verbic, jogador do Dínamo de Kiev, aos 90 minutos.

Verbic já tinha faturado aos 43 minutos e Roman Bezjak, aos 66, marcou o outro tento dos eslovenos, anulando a reviravolta dos israelitas, conseguida por intermédio de Natcho (50) e Zahavi (63), que foram capazes de bater Oblak.

Por seu lado, a Polónia empatou a zero na receção à Áustria, enquanto a Macedónia do Norte foi à Letónia ganhar por 2-0, com golos madrugadores de Goran Pandev (14) e Enis Bardhi (17).

A Polónia lidera o agrupamento, com 13 pontos, contra 11 dos eslovenos, 10 dos austríacos e oito de macedónios e israelitas. Os letões continuam a zero.