Árbitro recorda Espanha-Coreia do Sul do Mundial'2002: "Não recebi dinheiro dos coreanos"

A imprensa espanhola apelidou a arbitragem de Ghandour como "roubo do século".

Gamal Al Ghandour foi o árbitro da polémica partida dos quartos de final do Mundial 2002 entre a Espanha e a Coreia do Sul, anfitriã do torneio a par do Japão. Numa entrevista ao jornal "AS", nesta quinta-feira, o egípcio recordou esse jogo e as críticas que recebeu dos espanhóis.

Um dos lances que mais deu que falar foi um golo de Morientes, procedido de um cruzamento de Joaquín. O árbitro decidiu que a bola tinha saído antes do cruzamento ser tirado, mas agora admitiu ter sido uma decisão errada: "É claro que a bola não saiu no lance do golo do Morientes".

No entanto, Ghandour atribuiu a responsabilidade aos juízes de linha e recordou que recebeu um 8,7 em 10 valores pela arbitragem daquele jogo.

O egípicio foi acusado de ter recebido dinheiro dos coreanos para que ajudasse a equipa da casa a vencer a Espanha, mas o egípcio negou: "Eu não recebi dinheiro dos corenaos, não arbitrei em favor de nenhuma das equipas. Sei distinguir entre o que é permitido e o que é proibido".

Depois de um empate sem golos no tempo regulamentar, a Coreia do Sul venceu por 5-2 nas grandes penalidades e passou às meias-finais. O Brasil veio a sagra-se campeão do Mundo ao bater na final a Alemanha por 2-0.