Árbitro já explicou a expulsão de Messi: "Um forte golpe com o ombro"

Messi e Medel foram expulsos ao minuto 37.

O árbitro paraguaio Mario Diaz de Vivar está nas bocas do mundo desde que este sábado expulsou Messi no Argentina-Chile, partida de atribuição do terceiro e quarto lugares da Copa América. O craque argentino disse no final do jogo não concordar com a decisão arbitral, considero-a consequência do que tem dito sobre a CONMEBOL: "Digo sempre a verdade e sou honesto, isso é o que me deixa tranquilo. Se o que eu digo afeta e tem repercussões, isso não é culpa minha. Acho que o que se passou [a expulsão] foi consequência do que eu disse. Talvez esteja a pagar a fatura pelo que disse da última vez. Com um cartão amarelo estava tudo resolvido", disse após o jogo.

Ora, este domingo começou por chegar a reação da CONMEBOL, para depois ser conhecido o teor do relatório do árbitro do Argentina-Chile. Mario Diaz de Vivar defende a expulsão de Leo Messi porque, em sua opinião, o o craque argentino deu "um forte golpe com o ombro no adversário [Mendel]".

O árbitro paraguaio refere no ponto 6, que detalha as razões para a expulsão, que escolheu aquela solução "pela falta de opções" e porque Messi confrontou "o adversário num incidente que aconteceu quando a bola não estava mais em jogo, dando um forte golpe com o ombro no adversário".

Sobre a expulsão de Medel, o árbitro disse que a mesma foi decidida porque o jogador "bateu brutalmente no adversário (Messi) com o peito e braço até que foi contido pelos compaheiros". Messi e Medel foram expulsos ao minuto 37.