"Apesar de ser campeão do mundo, Pogba não serve nem para limpar as chuteiras..."

Alan Shearer comentou a atual situação do Manchester United.

O Manchester United vive dias complicados, com uma aparente guerra interna que envolve Mourinho, Pogba e outras figuras do clube. Alan Shearer, antigo internacional inglês, comentou a situação em torno dos red devils e deixou duras críticas ao médio francês.

"É a transferência mais cara da história do Manchester United. Agora pare e pense nos grandes jogadores que vestiram a camisola do United. Apesar de ser campeão do mundo, não serve nem para limpar as chuteiras aos jogadores que fizeram história em Old Trafford", atirou Shearer ao jornal "The Sun".

"O Manchester United envergonha os seus adeptos e os jogadores são uma vergonha pelo que estão a fazer a Mourinho. Basta vermos as imagens dos treinos, com discussões e um ambiente negativo. A culpa não é só do treinador. Isto não acontecia quando eu jogava, o clube e o treinador tinham poder. Agora o poder está do lado dos jogadores", comentou.