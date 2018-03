Angers bate Guingamp e afasta-se da zona perigosa da tabela

No dia em que o PSG repôs os 14 pontos de vantagem para o Mónaco, o Amiens perdeu terreno na luta pela fuga à descida.

O Angers venceu este sábado em casa por 3-0 o Guingamp, para a 28ª jornada da Liga francesa, liderada pelo Paris Saint-Germain, e somou três preciosos pontos na luta pela fuga aos lugares de despromoção.

Flavien Tait, no primeiro minuto de jogo, o camaronês Toko Ekambi, aos 89', e o costa-marfinense Ismael Traoré, aos 90+4', foram os marcadores dos golos do Angers, que passou a somar 31 pontos e se afastou da linha de despromoção.

Com os três pontos somados, o Angers passou a somar 31 no 14º lugar da tabela classificativa e ultrapassou o Amiens, que perdeu em casa por 2-0 com o Rennes (5º), com golos do tunisino Wahbi Khazri, aos 41 minutos, e do senegalês Ismaila Sarr, aos 86'.

O Saint-Étienne e o Dijon empataram 2-2, atrasando-se mutuamente na luta pela tranquilidade no miolo da tabela.

O Dijon esteve por duas vezes em vantagem, com golo do cabo-verdiano Júlio Tavares, aos 32 minutos, e Wesley Said, aos 55', mas o Saint-Étienne empatou por duas vezes pelo esloveno Robert Beric, aos 45+1' e 61'.

No fundo da tabela, o lanterna-vermelha Metz somou um ponto em casa frente ao Toulouse (17º), num embate entre aflitos que terminou com uma igualdade a um. O Metz marcou primeiro por Nolan Roux, aos 32 minutos, mas o Toulouse empatou por Kelvin Amian, aos 84'.

O Paris Saint-Germain, com muitas baixas, venceu por 2-0 em casa do Troyes e repôs em 14 pontos a vantagem que detém na liderança da Liga francesa de futebol para o Mónaco, do treinador português Leonardo Jardim.