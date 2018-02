André Silva não saiu do banco no triunfo do Milan sobre o Roma

A formação de Milão foi ao terreno do Roma vencer por 2-0, com golos de Cutrone e Calabria.

O Milan venceu este domingo por 2-0 no estádio do Roma, em encontro da 26.ª jornada da Liga italiana, e somou o oitavo jogo consecutivo sem perder no campeonato e o 12.º em todas as competições.

Com André Silva sem sair do banco, a formação de Milão chegou aos três pontos com golos de dois jogadores formados no clube, com Cutrone, aos 48 minutos, e Calabria, aos 74', a darem a 11.ª vitória em 18 jogos de Gennaro Gattuso como treinador do clube.

A quinta vitória consecutiva deixou o emblema milanês no sétimo posto, com os mesmos pontos da Sampdória, sexta classificada com 44.

Já o Roma, caiu para o quinto lugar da tabela, ultrapassado pela vizinha Lázio, que venceu no reduto do Sassuolo por 3-0, e pelo Inter de Milão, que no sábado bateu o Benevento por 2-0 e subiu ao quarto lugar.

Depois de uma primeira parte equilibrada, mas sem um remate enquadrado do lado visitante, a equipa de Gattuso entrou melhor perante o adversário da capital no segundo tempo, com uma jogada de equipa a terminar nos pés de Cutrone, que deu o melhor seguimento ao cruzamento do espanhol Suso.

Apesar do golo sofrido, a equipa da casa não conseguiu reagir e continuaram a pertencer aos forasteiros as melhores ocasiões, com Kalinic a desmarcar o lateral Calabria para o segundo, já depois de Çalhanoglu e Kalinic terem tido chances para marcar.

Os pupilos de Eusebio di Francesco acordaram com a desvantagem avolumada, mas não conseguiram sequer reduzir, numa exibição cinzenta dos romanos, que pouco incomodaram Donnarumma.

Antes, a queda de neve adiou o Juventus-Atalanta para "data a determinar", sendo que a campeã em título perdeu a oportunidade de chegar à liderança provisória do campeonato, uma vez que o Nápoles só joga na segunda-feira, em Cagliari.

Por seu lado, a Lázio foi ao estádio do Sassuolo vencer por 3-0, com um bis do sérvio Milinkovic-Savic e um golo de Immobile, de grande penalidade, subindo ao terceiro lugar da classificação.

A Sampdória segurou o sexto lugar, último de acesso às competições europeias, ao bater a Udinese por 2-1, enquanto o Verona, penúltimo classificado, bateu pelo mesmo resultado o nono classificado Torino.

Com Gil Dias em campo a partir dos 88 minutos, a Fiorentina venceu o Chievo com um golo solitário e madrugador de Biraghi, aos seis minutos, que decidiu o encontro.

Num dia em que duas das três equipas abaixo da linha de despromoção venceram, o primeiro jogo sorriu ao SPAL que foi a casa do Crotone vencer por 3-2.