Ancelotti incrédulo no Nápoles: "Sem palavras, como vamos equipar-nos?"

Treinador manifestou profundo desagrado com o estado das obras no estádio San Paolo.

Carlo Ancelotti admitiu ter ficado incrédulo com o avanço vagaroso das obras no estádio do Nápoles.

Através de uma nota publicada no site do clube italiano, o treinador deu voz ao seu desagrado. "Vi as condições dos balneários. Estou sem palavras. Aceito o pedido do clube para jogar os primeiros dois jogos da época fora e casa para que as obras fossem terminadas. Dá para construir uma casa em dois meses, mas os balneários não estão restaurados! Como vamos equipar-nos para os jogos com a Sampdória e o Liverpool?", questionou Ancelotti, prosseguindo:

"Estou furioso com a falta de profissionalismo de quem tinha de levar avante este trabalho. Como é que a região, o município e os responsáveis puderam desrespeitar os compromissos assumidos para connosco? Vejo falta de cuidado e consideração com a equipa, o clube e a cidade. Estou abismado", rematou o treinador do Nápoles.