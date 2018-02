Alta tensão no balneário do Inter: Icardi em discussão acesa com dupla croata

Avançado argentino terá acusado Perisic e Brozovic de não se empenharem nos treinos da equipa milanesa e, da discussão, terá resultado o corte de relações.

Os momentos que se seguiram ao empate (1-1) com o SPAL, a contar para a Liga italiana, terão deixado o balneário do Inter de Milão com uma ferida profunda. De acordo com o Corriere della Sera, Mauro Icardi, capitão da formação "nerazzurra" terá entrado numa acesa discussão com Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, internacionais croatas do plantel às ordens de Luciano Spalletti.

A tensão entre o trio já vinha da semana anterior, conforme explica o diário transalpino, com o avançado argentino a acusar o duo de "falta de empenho" nos treinos. A igualdade registada no reduto do modesto SPAL terá sido a gota de água, que conduziu até ao corte de relações entre Icardi e os dois colegas de equipa: nas redes sociais, o ponta de lança já não segue Brozovic e Perisic.

O Corriere della Sera adianta ainda que este pode ser o catalisador da provável saída de Icardi no final da presente temporada. O Real Madrid está atento.