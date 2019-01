Alguns tomba-gigantes e uma vitória sem espinhas do Arsenal na Taça de Inglaterra

Os gunners venceram tranquilamente o Blackpool, do terceiro escalão, por 3-0.

O Arsenal venceu, este sábado, por 3-0 o Blackpool, do terceiro escalão, e qualificou-se para a quarta eliminatória da Taça de Inglaterra, ao contrário do também primodivisionário Huddersfield, que perdeu por 1-0 com o secundário Bristol City.

O médio Joe Willock, irmão do jogador do Benfica Chris Willock, marcou os dois primeiros tentos dos gunners, aos 11 e 37 minutos, tendo Alex Iwobi fechado o triunfo dos visitantes em Blackpool, aos 82.

O Huddersfield, igualmente da Premier League, ficou pelo caminho na Taça, caindo ante o Bristol City, por 1-0, com Josh Brownhill a fazer o tento do 11.º classificado do segundo escalão.

O Crystal Palace, com um golo de Jordan Ayew, a quatro minutos do fim, bateu por 1-0 o Grimsby Town, da League Two, equivalente à quarta divisão, enquanto o Newcastle empatou 1-1 com o Blackburn, do 'Championship', e adiou a decisão da eliminatória para um segundo jogo.

O Everton, orientado pelo treinador português Marco Silva e com o internacional luso André Gomes a atuar na segunda parte, qualificou-se para a quarta eliminatória, ao vencer por 2-1 o Lincoln City, do quarto escalão, com golos de Lookman e Bernard, antes de Michael Bostwick reduzir para o líder da League Two.

O Chelsea, detentor do troféu, também se apurou para os 16 avos de final, vencendo por 2-0 na receção ao Nottingham Forest, com um 'bis' do avançado espanhol Álvaro Morata.

Já o Southampton, com o internacional português Cédric Soares de início, desperdiçou uma vantagem de dois golos e deixou-se empatar 2-2 com o Derby County. Nathan Redmond marcou duas vezes para os 'saints', mas Jack Marriott e Tom Lawrence repuseram a igualdade e obrigaram à disputa de um encontro de desempate.

Fora da quarta eliminatória ficou o primodivisionário Cardiff, que perdeu por 1-0 no reduto do Gillingham, formação que atua na League One.

O Manchester United já se tinha apurado para a quarta eliminatória, ao vencer o Reading, orientado pelo português José Gomes, por 2-0, somando a quinta vitória seguida sob o comando de Solskjaer.

Em Old Trafford, os red devils, que contaram com o português Diogo Dalot a titular no lado direito da defesa, marcaram por intermédio do espanhol Juan Mata, aos 22 minutos, de grande penalidade, e do belga Romelu Lukaku, aos 45+4, impondo o segundo desaire seguido a José Gomes.

O West Ham, com o português Xande Silva a titular, garantiu presença na próxima ronda, com o triunfo sobre o Birmingham, do Championship, por 2-0, ao passo que o Brighton foi a Bournemouth vencer por 3-1 e o Burnley bateu o Barnsley por 1-0.