Alexis Sánchez falhou controlo anti-doping no último dia no Arsenal

Jogador já estava em Manchester na altura

O "The Telegraph", em Inglaterra, dá conta de uma controvérsia em redor de Aléxis Sánchez que falhou um controlo anti-doping no Arsenal na segunda-feira, precisamente o dia em que foi apresentado no Manchester United.

A brigada de controlo surgiu no centro de treinos no Arsenal para recolher amostras, mas de Sánchez nem sinais, ou não estivesse o chileno nessa altura em Manchester para exames médicos. O problema passa por nem o Arsenal nem o jogador terem informado as autoridades anti-doping, com antecedência, que Sánchez não estaria no local do treino da equipa, uma vez que todos os atletas de alta competição estão obrigados a dar informação sobre a localização de forma a estarem sempre disponíveis para controlos anti-doping surpresa.

Caso tenha sido a primeira vez que Sánchez regista uma ocorrência do género, o chileno poderá livrar-se apenas com um aviso, mas caso quer seja recorrente, ele próprio ou o Arsenal, então poderá haver lugar a uma multa, lembra o "The Telegraph".

O Manchester City e o Bournemouth, ambos da Premier League, foram multados, em 2017, em cerca de 50 mil euros por não terem cumprido estas regras.