Alexis Sanchez bateu recorde no United e teve mais impacto que Neymar

Ed Woodward, vice-presidente do clube, apresentou relatório aos acionistas em Nova Iorque

A contratação de Alexis Sánchez pelo Manchester United foi uma das grandes transferências do mercado de inverno e teve um impacto enorme, conforme confirmou Ed Woodward, vice-presidente do clube num encontro com acionistas na Bolsa de Nova Iorque. "A chegada dele gerou enorme interesse nas redes sociais. Foi a maior publicação no Instagram do United, com dois milhões de 'gostos' e comentários, a publicação mais partilhada de sempre do clube. Para colocar em contexto, o anúncio da contratação gerou 75% mais interação por todo o mundo do que quando o Neymar assinou pelo PSG."

Também a nível comercial o chileno teve impacto no United, especialmente a nível de camisolas. "Estabeleceu um novo recorde de vendas para o mês de janeiro, três vezes o anterior número."

Woodward sublinhou que o Manchester United está com condições financeiras sólidas e que a aposta é no futuro. "O nosso modelo de negócio permitiu-nos apostar no futuro do clube com o alargamento do contrato com José Mourinho e a aquisição do Alexis. Olhamos para o que resta da época com confiança," destacou.