Alexis quer sair de Manchester em janeiro e já tem plano de fuga

Chileno não está a render o desejado em Manchester e espera uma proposta de saída em janeiro.

Alexis Sánchez não se conseguiu afirmar no Manchester United. Menos de um ano após a transferência sonante para Old Trafford, o chileno já procura uma rota de fuga para janeiro e espera que o Paris Saint-Germain volte a bater à porta na reabertura do mercado de transferências.

De acordo com o jornal Daily Mail, o maior entrave da saída do chileno para Paris é mesmo o salário auferido por Alexis Sánchez, que trocou o Arsenal pelo Manchester United a custo zero, mas a troco de 500 mil libras semanais. O PSG não está, portanto, disposto a pagar os quase 30 milhões de euros anuais auferidos pelo jogador, quase o mesmo salário de Neymar em Paris.

De referir, no entanto, que o PSG foi um dos clubes que se interessou por Alexis em janeiro passado, altura em que terminava contrato com o Arsenal. No entanto, o chileno acabou por se deixar seduzir pela proposta salarial dos red devils e ainda não rendeu o esperado, somando apenas quatro golos com a camisola dos red devils e sem o estatuto de titular com José Mourinho. Esta época, Alexis só esteve no onze inicial em cinco jogos e soma apenas 437 minutos, com um único golo marcado em 2018/19, e ficou mesmo de fora do jogo frente à Juventus, que o United perdeu por 1-0.