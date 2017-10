Rumo ao Mundial: o campeão já está na Rússia e a Inglaterra também

Alemanha e Inglaterra garantiram bilhete para o Mundial de 2018.

A Alemanha garantiu esta quinta-feira o apuramento para o Mundial da Rússia. A equipa de Joachim Low venceu na Irlanda do Norte por 3-1 e garantiu o primeiro lugar do Grupo C. Já a Irlanda do Norte terá de se contentar com um lugar no play-off.

Rudy (2'), Wagner (21') e Kimich (86«) marcaram os golos alemães, enquanto Magennis, já nos descontos, fez o golo de honra da seleção da casa.

No Grupo F, a Inglaterra venceu (1-0) a Eslovénia de Oblak e assegurou também o passaporte para o Mundial do próximo ano. Um empate bastava, mas o golo do inevitável Harry Kane, já depois do minuto 90, abrilhantou a festa.

