Alavés perde e falha oportunidade de apanhar Barcelona e Real Madrid

Com este resultado, o Alavés em vez de assumir a liderança conjunta do campeonato, caiu do quarto para o quinto lugar.

O Alavés falhou este domingo a oportunidade de apanhar Barcelona e Real Madrid no comando do campeonato espanhol, ao perder por 2-1 no estádio do Levante, em jogo da sétima jornada.

A equipa visitante até inaugurou o marcador, logo aos cinco minutos, por intermédio do avançado Ruben Sobrino, mas permitiu que os anfitriões dessem a volta ao resultado ainda durante a primeira parte, com golos de Jason, aos 19, e Tono, aos 36, deixando a zona de despromoção.

Em vez se assumir a liderança conjunta, o Alavés caiu do quarto para o quinto lugar, tendo sido ultrapassado pelo Sevilha, que subiu ao terceiro posto graças ao triunfo obtido no sábado sobre o Eibar, por 3-1, com mais um golo do avançado português André Silva, melhor marcador da prova, com sete remates certeiros.

O Sevilha ultrapassou também o Atlético de Madrid, atual quarto colocado, que empatou também no sábado 0-0 no estádio do rival Real Madrid, desaproveitando ambos a igualdade 1-1 concedida pouco tempo antes pelo campeão FC Barcelona na receção ao Athletic Bilbau.

Um golo do argentino Leonardo Suarez permitiu ao Valladolid impor-se por 1-0 no recinto do Villarreal e subir do 14.º para o oitavo lugar, enquanto no outro jogo realizado hoje o Huesca -- pelo qual o defesa português Ruben Semedo foi totalista - e o Girona contentaram-se com um empate 1-1.