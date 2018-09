Ajax vence em casa e segura o segundo lugar

Adversário do Benfica na Liga dos Campeões está a cinco pontos do lider do campeonato, o PSV

O Ajax, adversário do Benfica no grupo E da Liga dos Campeões de futebol, venceu hoje por 2-0 em casa do Fortuna, dos portugueses Lisandro Semedo, André Vidigal e Mica Pinto, para a sétima jornada do campeonato holandês. Esta vitória permitiu segurar o segundo lugar, que ocupava a par do Feyenoord e Heracles, que jogam apenas no domingo

O dinamarquês Kasper Dolberg e o marroquino Hakim Ziyech foram os marcadores dos golos do Ajax, que segue na segunda posição da tabela classificativa, com 16 pontos, a quatro do líder PSV Eindhoven, enquanto o Fortuna é 14.º, com seis.

Lisandro Semedo foi titular na equipa do Fortuna, tendo sido substituído por Lazaros Lamprou, aos 64 minutos, enquanto André Vidigal entrou aos 60 minutos por troca com Mark Diemers. Mica Pinto não chegou a sair do banco.