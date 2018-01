Ainda o vudu: Lukaku planeia processar o dono do Everton

Farhad Moshiri, dono do Everton, garantiu que Lukaku tomou a decisão de abandonar o emblema de Liverpool devido a uma mensagem de vudu da mãe

Romelu Lukaku está a planear avançar com um processo judicial contra Farhad Moshiri, segundo avança o The Guardian. Em causa estão as declarações do dono do Everton sobre os alegados motivos que estiveram por detrás da decisão do internacional belga de deixar o clube da cidade de Liverpool.

"A decisão do Romelu não teve nada que ver com o vudu. Ele demarca-se deste tipo de crenças e destas declarações. Vamos ver agora quais são os passos judiciais que podemos tomar em relação a isto. O Romelu é muito católico e o vudu não fazer parte da sua vida e crenças. Ele simplesmente não tinha fé no Everton e não tinha confiança no projeto do senhor Moshiri. Foi por isso que ele não quis assinar sob qualquer condição. Ele quis dar um passo em frente na carreira e queria estar seguro para sair", atirou um representante do avançado belga, em declarações reproduzidas pela BBC Sport.