Ainda Courtois e o Real Madrid: o que disse Sarri sobre o assunto

Treinador do Chelsea abordou a situação do guarda-redes belga.

Thibaut Courtois continua a ser apontado ao Real Madrid e as dúvidas em torno do guarda-redes belga continuam por dissipar. Maurizio Sarri abordou a questão, mas não não trouxe certezas à conversa. "Neste momento, Courtois é o guarda-redes do Chelsea. Não sei como será o futuro. Depende do clube e, sobretudo, dele", afirmou o italiano, que parte para a primeira temporada no comando técnico do clube londrino.

O jornal espanhol "As" faz eco destas declarações e acrescenta que o belga pretende representar o Real Madrid, o que pode acontecer na próxima época a custo zero, uma vez que entra no último ano de contrato com o Chelsea. "Espero que seja o nosso guarda-redes", disse ainda Sarri.

Enquanto Courtois se mantém no clube. o Chelsea parece já à procura de um outro nome para a baliza: Pickford, Butland e Schmeichel têm sido apontados.