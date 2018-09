Adversário do FC Porto na Champions derrotado pelo Zenit de Luís Neto

O Lokomotiv Moscovo perdeu por 5-3 na deslocação ao terreno do Zenit

Com Luís Neto a titular pelo Zenit e Manuel Fernandes a alinhar de início no Lokomotiv, foram os da casa a sorrir no final da partida. O campeão russo perdeu em São Petersburgo por 5-3.

A vantagem do Zenit começou a desenhar-se logo ao minuto 13 com um golo de Shatov. O Lokomotiv ainda respondeu por Barinov, quatro minutos depois, e levou o empate para o intervalo.

No recomeço da partida, o caudal ofensivo do Zenit foi demasiado forte para a defesa dos campeões em título e a vantagem foi dilatada com três golos em menos de 20 minutos. Erokhin, Dyuba e Shatov deixaram os da casa a vencer por 4-1.

Quando parecia que o jogo estava resolvido, o Lokomotiv ainda assustou e marcou dois golos já perto do final. Mirancuk, aos 74, e Smolov, aos 85 minutos, deixaram a equipa de Éder, que não saiu do banco, a um golo do empate.,

No entanto, o Zenit viria a descansar os adeptos com um golo em cima do minuto 90. Driussi foi o autor do quinto tento do Zenit.

Com este resultado, a equipa do português Luís Neto lidera o campeonato com 22 pontos, enquanto o Lokomotiv Moscovo segue na 11ª posição com nove pontos conquistados.